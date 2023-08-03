Edremit ilçesinde Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu yamacına yapılan cam seyir terası, binlerce kişiyi ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 kilometrelik bağlantı yolu taş döşenen ve işletmesi yapılan Kazdağları Cam Seyir Terası yediden yetmiş yediye ziyaretçilerin akınına uğruyor. Teras çelik ve cam yapısı ile seyri doyumsuz Kazdağları ve Edremit Körfezi manzarasını Şahin Deresi Kanyonu üzerinden adeta uçarcasına izleme imkanı sunarken, bir yandan da ziyaretçi akınına uğradı.