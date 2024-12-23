Balıkesir ile Çanakkale arasında uzanan Kazdağları, kış mevsiminin gelişiyle birlikte sis perdesine bürünerek ziyaretçilerine adeta bir masal diyar sunuyor. Doğanın bu benzersiz manzarası, dron kamerası ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde ortaya çıkan sis, Kazdağları’nın yemyeşil ormanlarıyla buluşarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Sis bulutları arasından yükselen kestane ormanları ile bu doğal şölen fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.

Kazdağları Milli Parkı içerisinde yer alan vadiler ve şelaleler, sis ile birlikte mistik bir havaya bürünürken, trekking ve kamp yapmaya gelen ziyaretçiler için büyüleyici bir ortam oluşturuyor.