Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan Kazdağları Kar ve Ardahan’daki manzaraları hatırlattı.

Edremit ilçesindeki sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış nedeniyle Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Sarıkız Zirvesi, Kartal Çimeni Bölgesi ve Tozlu Yaylasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye gidenler zor anlar yaşıyor. Yetkililer yoğun kar yağışı olan bölgelere mecbur kalınmadıkça gidilmemesi konusunda uyarıda bulundu.