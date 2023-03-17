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Kazdağları’na kar yağışı ile birlikte doğa fotoğrafçıları da bölgeye gelerek Kazdağları’nın beyaz güzelliklerini kayıt altına aldılar.

Kazdağları’nda Sarıkız, Eybek, Tavşanoynağı, Endez ve Dalaksuyu mevkilerinde öğle saatlerinde kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle başlayan kar yağışı bölgede etkili olmaya devam ediyor. Poyraz rüzgarı etkisiyle Kazdağları’nın bin metre üzerindeki rakımlarında sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kazdağları’nda kar yüksekliği 2 santimetreyi geçti. Kar yağışının bölgede ara ara devam etmesi bekleniyor.

Kazdağları’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice İlçesi yükseklerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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