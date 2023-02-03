Kazdağları’nda Cumartesi günü yoğunlaşması beklenen kar yağışı öncesinde Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki yolda önlemler alınmaya başlandı.

Kazdağları’nda Cumartesi günü yoğunlaşması beklenen kar yağışı öncesinde Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki yolda önlemler alınmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları’ndan geçin Edremit Yenice Karayolunda hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alarma geçirildi. Bölgeye, kar küreme ve tuzlama araçları, grayderler ve iş makinaları sevk edildi. Yetkililer bu günden başlayarak sürücülerin bu yol kesiminde zincir, çekme halatı ve kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını ayrıca buzlanma riskine karşı dikkatli sürüş yapmalarını istediler. Bölgede ekipler Hanlar geçidi bölgesinde ise tuzlama çalışmalarına buzlanma riskine karşı başladı.