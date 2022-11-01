Edremit ilçesine bağlı Kazdağları bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmesinin ardından orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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