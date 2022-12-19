Marmara’dan Ege’ye bulut geçişleri sırasında oluşan gökkuşağı, Kazdağları’nda seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gökkuşağı yaklaşık yarım saat kadar izlenebildi. Poyraz rüzgarlarının taşıdığı bulutlar Kazdağları’nda serpintili yağışa neden olurken, bölgede hava sıcaklıkları ise 7 ila 10 derece arasında düştü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.