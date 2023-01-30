Balıkesir’in Havran ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazadağları’nda beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı.

Balıkesir’in Havran ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazadağları’nda beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı.

İklim değişikliği nedeniyle kısıtlı kar yağışı alan Kazdağlarında beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kazdağları’nın Hanlar, Eybek ve Kapanca bölgelerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklar ile devam edecek. Bölgede yoğun kar yağışının ise Cuma gününü takiben hafta sonu olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle Balıkesirin Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki yol kesiminde sürücülerin buzlanmaya karşı gerekli önlemleri alınması istendi.