Çanakkale’nin Yenice ilçesi ile Balıkesir’in Edremit İlçesi arasında kalan Kazdağları’nda mevsimin ilk karı yağdı.

İki gündür Kuzey Ege’de etkili olan lodos fırtınası sonrası Balkanlar üzerinde gelen soğuk havanın etkisiyle Kazdağları’nda öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde kar yağışı etkili oldu. Kazdğaları’nda bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde yoğun kar yağışı görüldü. Bölgede sıcaklıklarda 10 derece düştü. Balıkesir’in Edremit ilesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda ise Hanlar ve Kapanca geçitleri arasında kar yağışı etkili oluyor. Edremit Belediyesi’ne ait ekipler yolun gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle açık kalması için bölgeye sevk edildi. Yetkililer gece saatlerinde bu yolu kullanacak sürücülerin çeki halatı, zincir bulundurmalarını ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmalarını istediler.