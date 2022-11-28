Çanakkale ile Balıkesir sınırında bulunan Kazdağları’nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Çanakkale ile Balıkesir sınırında bulunan Kazdağları’nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kastamonu’da selde zarar gören 5 köprü onarılarak trafiğe açıldı Kastamonu’da selde zarar gören 5 köprü onarılarak trafiğe açıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesi ile Balıkesir’in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışıyla Kazdağları beyaza büründü. Hava sıcaklığının eski 5 dereceye kadar düştüğü Kazdağları’na gelen doğa meraklıları, karda bol bol fotoğraf çekildi. Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.