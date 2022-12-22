Yılbaşı dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanması beklenen Kazdağları ve Balıkesir’in Edremit ilçesi Balkan ülkelerinden de yoğun ilgi görüyor

Yılbaşı dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanması beklenen Kazdağları ve Balıkesir’in Edremit ilçesi Balkan ülkelerinden de yoğun ilgi görüyor

Kuzey Ege’nin turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde Kazdağları ve termal tesisler, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Kazdağları Ramada Termal Otel işletmecisi, turizmci Mehmet Öngen de yılbaşı rezervasyonlarının dolduğunu dile getirerek, “2023’e dolu bir rezervasyon ile gireceğiz. Umarım her hangi bir aksilik olmaz, Hava koşullarında, ulaşımda. Şu anda kendi otelimizde doluluk oranımız yüzde 100’e ulaştı. Bölgedeki diğer tesislerinde iyi bir doluluk yakaladığını biliyorum" diye konuştu.

Tur operatörü Nevzat Ergün ise Balkan ülkelerinden bölgeye yılbaşı için bir yoğunluk beklediklerini ifade ederek, “Özellikle Balkanlardan bölgemize, termal otellerimize yoğun bir talep var. Hem yaz hem kış periyodunda. Ayrıca seyahat acenteleri ile İzmir, Antalya, İç Anadolu, Ankara, İstanbul şehirlerimizden de bölgeye talep var. Bölgeye yoğun bir talep gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, “Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde bölgemize yoğun bir talep olduğunu görüyüz. Özellikle termal otellerimiz özel programlar ile birlikte, yılbaşı tatilinin hafta sonuna gelmesi ile çok ciddi doluluk oranları gözleniyor. Bunun yanı sıra yabancılarında bölmemize büyük ilgisi var. Özellikle son dönemde Kazdağı Tünelleri’nin tamamlanması, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanması ile bölgeye ulaşımın özellikle Balkan bölgesinden kolaylaşması ile Bulgar, Romanya ve Sırp vatandaşlarını çok sık bölgemizde görmeye başladık. Ciddi bir yoğunluk var" dedi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin “2022’nin son günlerinde Kuzey Ege’nin incisi Edremit yeni yılda misafirlerini karşılamak için önemli hazırlıklar içerisinde. Son dönemlerde Edremit, başta Güre bölgesi olmak üzere diğer beldeler anlamında Türkiye’deki yeni merkezlerinden biri oldu. Tüm termal otellerimiz misafirlerini bekliyor. Otellerimiz hazırlıklarını tamamladı. Aynı zamanda Kazdağları yerli ve yabancı turistlerin yeni ilgi odağı. Yeni bir destinasyon. Mistik havası ve doğası ile Kazdağları çok önemli bir bölge. Kazdağları’ndaki otellerin yanı sıra butik otellerimizde şu anda bütün hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki diğer oteller ve turistik işletmeler yeni yıl için programlarını yapıyorlar. Bizler yerli ve yabancı turistleri yeni yılda Edremit ve Kazdağları’na bekliyoruz. Onlar ile birlikte Edremit’e yeni yıla mutlu bir şekilde girmeyi arzuluyoruz” dedi.