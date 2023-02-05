Balıkesir ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kazdağları yoğun kar yağışı almaya başladı. Yaklaşık 24 saattir aralıksız Kazdağı Milli Parkı’nın kar yağışı aldığı öğrenildi. Aşırı kar yağışı ve sis ile birlikte görüş açısının azalması nedeniyle muhtemel kazaların önüne geçirilmesi amacıyla Ayıkapısı, Kışladağ ve Yalama Kapıları ziyaretçi girişine kapatıldı. Kar yağışının bitmesinden sonra Milli Parkın tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

Kazdağları Milli Parkı, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Kuryeler ve motosikletli sürücüler zor anlar yaşadı

Kuryeler ve motosikletli sürücüler zor anlar yaşadı

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