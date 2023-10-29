Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dahilinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kazdağları Altınoluk Cam Seyir Terasında “100. Yılda 100 Gençle Doğa Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş, kurum amirleri ve gençler ile birlikte Altınoluk Şahinderesi Cam Seyir Terasından başlayarak belirlenen yürüyüş rotasında “100. Yılda 100 Gençle Doğa Yürüyüşü ” etkinliğine katıldı.

Yürüyüşten sonra açıklama yapan ve Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki faaliyetlere tüm hızıyla ile devam edildiğini belirten Kaymakam Odabaş, birçok zorlukları aşarak tarihte izler bırakan, birlik ve beraberlik ruhu ile Cumhuriyeti kuran bir ecdadın torunları olarak, yeni nesillere yüzyılını dolduran bir Cumhuriyeti, güzel bir miras olarak bırakmak istediklerini ifade etti. Bu çerçevede Cumhuriyetin önemini vurgulamak ve hatırlatmak amacıyla gençlerle birlikte hem spor yapıp, hem de farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Katkılarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür eden Kaymakam Odabaş, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.