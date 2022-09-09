Gaziantep’te kazazedelere yardım ederken hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile Türk Kızılay arasında “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokole göre Türkiye genelindeki 22 ilk yardım merkezinde basın mensuplarına eğitim verilecek.

Gaziantep’te kazazedelere yardım ederken hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile Türk Kızılay arasında “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokole göre Türkiye genelindeki 22 ilk yardım merkezinde basın mensuplarına eğitim verilecek.

Gaziantep’teki trafik kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Türk Kızılay arasında “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen imza törenine Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TGF Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer ve basın mensupları katıldı. İlk olarak Türk Kızılay görevlileri toplantıya katılan basın mensuplarına trafik kazası anında alınacak güvenlik önlemleri ve ilk yardım hakkında bilgi verdi. Daha sonra Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esendemir ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı hazırlanan protokolü imzaladı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, “Kardeşlerimizin vefatı sonrası federasyonla iletişime geçtik. İlk protokolü Adana’da imzaladık. Bunu ülke geneline yayacağız. Gözümüz kulağımız olan basın mensupları haber yaparken olay yerine ilk gidenlerden oluyor. İşte bu noktada ilk yardım eğitimleri olursa güvenlik önlemi alabilirler. Bununla birlikte can kurtararak ilk yardım kahramanı da olacaklar” diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esendemir ise basın mensupları için ilk yardım eğitiminin şart olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye genelinde 22 ilk yardım merkezinde basın mensubu arkadaşlarımız bu eğitimi alacak. Ardından sertifikaları verilecek. Tüm basın çalışanlarımız bu kursa katılabilecekler” ifadelerini kullandı.