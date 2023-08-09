Kuyucak-Karacasu kavşağında kazaya karıştıktan sonra kaçan, sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak-Karacasu kavşağında 09 CDB 25 plakalı kamyonete çarpan, E.G. idaresindeki 35 ESN 06 plakalı otomobil olay yerinde durmayıp kaçmaya başladı. Kazaya karışan otomobil Buharkent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takiple durduruldu. Aracın içinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile 2 adet şarjör ve şarjörlere takılı toplam 19 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.