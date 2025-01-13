Çorum’un Alaca ilçesinde bir minibüsün devrildiği kazaya müdahale eden trafik polisine kamyon çarptı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaca-Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. idaresindeki 06 GE 897 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada araçta bulunan İlyas A., Asuman A. ve Hilal A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan trafik polisine kamyon çarptı

Kazanın ardından olay yerine gelen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada F.K. yönetimindeki 34 HLA 026 plakalı Mercedes marka kamyon, yol kenarında bulunan trafik polisi E.B.’ye çarptı. Kamyonun yaklaşık 20 metre sürüklediği polis memuru yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.B., Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.