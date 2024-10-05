İzmir’in Torbalı ilçesinde kamyonet ile ambulansın karıştığı maddi hasarlı kazada tutanak tutmak için araçlarından inen 2 sürücüye başka bir otomobil çarptı. Feci kazada ambulans şoförü ile diğer sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilköy-Ayrancılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazaya bakmak için araçlarından inen 2 sürücüye bu esnada, K.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 2 sürücü de yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Sürücüler Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.