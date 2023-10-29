Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 195 metre sonra ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir eden Ayşegül Y. idaresindeki 07 UZ 911 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 06 CYS 350 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmamın etkisiyle sürüklenerek savrulan 06 CYS 350 plakalı araç, 195 metre ilerde refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 06 CYS 350 plakalı aracın sürücüsünün firar ettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.