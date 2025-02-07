Mersin’in Tarsus ilçesinde kazaya karışan araçta yangın çıktı, ekipler söndürdü.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu Özbek Mahallesi bölgesinde Tarsus istikametine ilerleyen özel bir firmaya ait H.Ç.’nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı kaza ve yangında maddi hasar meydana geldi.