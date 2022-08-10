İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.’nın (16) elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

(ÖZEL) Selin getirdiği çamur ve toprak yolu kapattı, mahalleli mahsur kaldı

(ÖZEL) Selin getirdiği çamur ve toprak yolu kapattı, mahalleli mahsur kaldı

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