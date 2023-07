Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, oynadıkları tüfeğin kazara ateş alması neticesinde hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan kuzeni serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin’e bağlı Arıca köyünde evin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu (18) ile kuzeni Y.E.T.’nin (16) oynadıkları tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Ali Topcu, hayatını kaybetti.

Kuzeninin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle jandarma ekiplerince Y.E.T. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Y.E.T., sağlık kontrolünden geçirilerek İnebolu Adliyesine sevk edildi. Y.E.T., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.