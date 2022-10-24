Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen törene; Vali Vekili Ömer Özbay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Erzincan İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Seyit Ali Aslan, askeri personel, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın yakınları katıldı.

Düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın özgeçmişi okundu. Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından yapılan dua sonrasında Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın cenazesi memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolunda görevli Uzman Çavuş Özkan Karakaya (26) kazaen silahla yaralanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Uzman çavuşun naaşı düzenlenen törenle memleketine gönderildi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan karakolda kazara kendini silahla vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

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