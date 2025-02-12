Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde etaplar halinde sürecek olan yol yenileme çalışmalarına başladı.

Yol yapım ve bakım ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda yollar yenilenirken, kaldırımlar da özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hale getiriliyor. 20 yıldır bu çalışmanın gerekli olduğunu belirten bölge sakinleri, esnaf ve çiftçiler de yapılan çalışmaların bölgelerine değer katacağını ve memnuniyetlerini dile getiriyor. Yenilenen yollar ve kaldırımlar, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamalarına olanak tanıyacak.



"Binder asfalt çalışmalarımız devam ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Yol Asfalt Şube Müdürlüğünde Saha Amiri, Altyapı ve Üstyapı Formeni olarak görev yapan Burhan Erol, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Akdeniz ilçesi Kazanlı Hürriyet Mahallesi’nde sahil yoluyla İstiklal Caddesi’nin 1. etabı olan 650 metrelik kısımda zemin iyileştirmesi yaptık. Sağlı sollu kaldırım çalışmalarımız oldu. Binder asfalt çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.



"Bu yol sayesinde vatandaşımız rahata kavuşacak"

26 yıldır Kazanlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı olan Orhan Delil, Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarının Kazanlılılar için çok önemli olduğunu anlatarak, "Kazanlı Hürriyet Mahallesi, Sahil, 50. Yıl, 100. Yıl ve Atatürk Caddeleri üzerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yol asfalt ile kaldırım çalışması yapılıyor. Vahap Başkanımıza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm ilçe ve bölgelere ayırt etmeksizin hizmet götürüyor. Bu çalışmanın 20 sene öncesinde yapılması gerekiyordu. Seracılıkla uğraşan 3-4 bölgemiz var. Bu yolu kullanıyorlar ve direkt hale gidiyorlar. Bu yol sayesinde vatandaşımız rahata kavuşacak" ifadelerini kullandı.