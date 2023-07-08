Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nce iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), yapılan işten veya çalışılan iş yerinden kaynaklanan tehlikelerin öngörülmesi, tanınması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesini, iş yeri ortamının iyileştirilmesini hedefleyen sistemli bilimsel çalışmaların bütünü olduğunu ifade eden Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Demirel’in, Halk Sağlığı Bülteninde yayınlanan değerlendirmesinde “İSG‘nin temel amacı iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve işle ilişkili hastalıkların önlenmesidir. İSG, çalışanların sağlık ve güvenliğini en üst seviyede tutulmasını, üretimin veya hizmetin devamlılığını ve işletmenin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını hedefler. Tabi ki tüm bu çabanın odağında insan vardır. Bu temel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde asıl sorumluluk işverende olmakla birlikte çalışanların da hak ve yükümlülükleri bulunur.” dedi.

İşveren ve işçinin sorumluluğu var

İşyerlerinde hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğu olduğunu anlatan Demirel, şöyle devam etti, “İşveren iş yerinde İSG tedbirlerini belirleme uygulanmasını izlemek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlenmek, çalışanların ilk yardım, acil tedavi, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak zorundadır. Çalışanın iseniz; İSG ile ilgili aldığınız eğitimler ile işvereninizin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendinizin ve yaptığınız işten etkilenen diğer çalışma arkadaşlarınızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek, İSG çalışmalarına katılmak. Sağlık muayenelerinizi yaptırmak ve Hastalıklarınız ile ilgi işvereninizi bilgilendirmek sorumluluğunuz var.”

“Kişisel koruyucu donanımlarını kullanın”

Çalışanların çalışma hayatında meslek hastalıklarına neden olan riskleri önlemek için ise şunların yapılması önerildi, “İşe giriş, aralıklı kontrol ve işe dönüş muayenenizi yaptırmalısınız. Mesleki risklerden korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanmalısınız. Yaptığınız işe uygun İSG eğitimini almalısınız. İşyerinde kişisel hijyen kurallarına uymalısınız. Benzer şekilde sağlığı korumak ve geliştirmek için ise; işe giriş, aralıklı kontrol ve işe dönüş muayenenizi yaptırmalısınız. Mesleki risklerden korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanmalısınız. Yaptığınız işe uygun İSG eğitimini almalısınız. İşyerinde kişisel hijyen kurallarına uymalısınız”