Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yerinden ayrılan kamyonet sürücüsüne 14 bin 594 TL para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammed M.’nin kullandığı 16 BM 142 plakalı kamyonet ile Rifat Çelik’in kullandığı 07 LGV 51 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından 16 BM 142 plakalı kamyonet sürücüsü trafik ekipleri gelmeden kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı.

Trafik ekiplerinin gelerek işlemlere başlamasının ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve aniden fenalaşan Haticeana Çelik 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kazanın ardından olay yerini terk eden kamyonetin sürücüsüne yetersiz sürücü belgesinden 9 bin 267 TL, kaza mahallini terk etmekten 4 bin 512 TL, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 167 ve aracın sigortasının olmamasından 993 TL olmak üzere toplam 16 bin 939 TL para cezası uygulandı.