Adana’da faaliyet gösteren bir işletme tarafından kazanda hazırlanan aşure yüzlerce kişiye dağıtıldı.

Fırıncım Pasta Kafenin sahibi Can Delibalta, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Merkez Sarıçam ilçesinde ki kafenin önünde kazanda öncelikle aşureyi hazırlayan Delibalta, daha sonra gelen müşterilerine ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

Can Delibalta, “Hayattaki en güzel duygulardan birisi olan paylaşmanın heyecan ve sevincini Muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşureler ile tattık. Yüzlerce vatandaşımıza aşure ikram ettik. Geleneğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Katılan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.