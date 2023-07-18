Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, ’Gençlerle Söyleşi’ programı gerçekleştirdi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan kız öğrencilerimize yönelik düzenlenen programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, katıldı. Soru cevap şeklinde, sohbet tadında gerçekleşen programda Kazancı, gençlere geleceğe dair hedeflerinin ve hayallerinin olmasını, zamanın ve gençliğin çok önemli bir nimet olduğunu ve kıymetinin bilinmesini vurgulayarak önemli tavsiyelerde bulundu. Program sonrası öğrencilerimize dondurma ikramında bulunuldu. Öğrenciler yatılı yaz Kur’an kurslarında ve programdan duydukları memnuniyeti dile getirip, Kazancı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.