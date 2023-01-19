Şanlıurfa’da 19 yıl önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa’da 19 yıl önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kazancı Bedih’in Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kazancı Bedih’i vefatının 19’uncu yılında rahmetle andı. Beyazgül, "Üstadımızın vefatının 19’uncu yılında mezarı başında kendisini andık. Oğlu ve bir kısım sevenleri ile beraberiz. Burada bütün sevenlerine selam ediyoruz. Çiçeklerimizi onun sevenleri adına mezarına bıraktık. Gerçekten işi temiz, yüreği temiz, sesi temiz Urfa’nın önemli bir değeri Kazancı Bedih, mütevazi bir insandı. Hatıramızda şöyle kalmış. Hala kazanın başında işini yapan, hoyratını söyleyen Urfa’nın önemli bir değeridir. Farklı bir ses, farklı bir sanatçı, bugün yine andık, Allah inşallah bu gibi sanatçılarımızın, değerlerimizin sayısını artırır. Tekrar tüm Urfa’mızın başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Kazancı Bedih’in oğlu Naci Yoluk, babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dair başkanlarına ve sevenlerine teşekkür etti. Yoluk, bu tür anmaların kendisini ve ailesini mutlu ettiğini söyledi.

Anma programına katılan Şanlıurfalı sanatçı Mehmet Ziya Demirbaş ise “İlk önce üstat Kazancı Bedih’i rahmetle, minnetle anıyoruz. Vefatının 19’uncu seneyi devriyesinde kabri başında dostlarıyla birlikte bizler de bulunduk. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizim için çok önemli bir üstat Urfa’mızın gazelleri, Urfa’mızın hoyratlarıyla gençlere yön, gençlere ışık veren bir sanatçımızdı. Çok şey öğrendik, çok şey öğreniyoruz. Gençlere de bunları aşılamaya çalışıyoruz. Bizim için çok büyük bir kayıptı. Allah tekrar mekanı cennet eylesin" diye konuştu.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004’de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.