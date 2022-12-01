Kahramankazan Belediyesi’nin ilçedeki altyapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kurduğu KazanBel Net 5 bin abone sayısına ulaştı.

Kahramankazan Belediyesi’nin ilçedeki altyapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kurduğu KazanBel Net 5 bin abone sayısına ulaştı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için KazanBel Net’i kurdu. İlçenin neredeyse her köşesine ulaşan KazanBel Net tarafından birçok köye internet hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca KazanBel Net Ankara’da birçok ilçe belediyesinde de hizmet vermeye başladı. Şirket ilk etapta 3 bin bireysel, 2 bin de kurumsal olmak üzere ilçede toplam 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflerken, ilçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil tüm ücra noktalarda vatandaşlara internet erişimi hizmeti verilecek.

14 dağıtım istasyonu ile hizmet veren KazanBel Net, Kahramankazan’ın ardından Ankara’da birçok ilçe belediyesinde de internet erişim hizmeti vermeye başladı. WAE sistemi ile Türk Telekom altyapısı olan her yerde internet erişimi kullanılabilecek.