Kahramankazan Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Kazanbel Beton, hazır beton üretiminde kullanılan önemli malzemelerden biri olan Mıcır-Agrega temini için ihale gerçekleştirdi.

Belediye yönetiminin şeffaflık anlayışı doğrultusunda kapalı zarf usulüyle yapılan ihale, kamuoyuna açık şekilde düzenlendi. İhale sonucunda, en düşük birim ton fiyatı teklifi olan 375 TL + KDV ile Kocabaş Kardeşler Limited Şirketi kazanan firma olarak belirlendi. İhaleye şartnameye uygun birçok firma katılım sağladı.

Belediye kuruluşlarından biri olan Kazanbel Beton, hem ilçedeki vatandaşların beton ve kilit taşı gibi ihtiyaçlarını karşılamak hem de inşaat sektörüne destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.