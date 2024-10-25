Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin engellenmesinin sembol yerlerinden Ankara’nın Kazan ilçesine TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verilmesinin 8’inci yılı nedeniyle tören düzenlendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin engellenmesinin sembol yerlerinden Ankara’nın Kazan ilçesine TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verilmesinin 8’inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 23 Ekim tarihinde TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle programda seymen folklor grubu gösteri yapmadı. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yaptığı konuşmada, "Kahramankazanlı olduğumuz için gurur duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. 29 Ekim ile ilgili programlarımızı iptal ettik. Hem de bu güzel programda seymen gösterimiz olacaktı. Bunlardan vazgeçtik" dedi.

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin taksisini gasp ettikleri taksici Murat Arslan’ı da şehit ettiklerini hatırlatan Çırpanoğlu, "Burada sevdiğimiz, saydığımız, namusuyla, şerefiyle ekmek parasını kazanan bir taksici esnafımız ve ilçemizin sınırlarında 4 tane annesinin gözünün nuru sevdiklerimiz vatandaşlar vefat etti. 5 şehidimiz varken bugün burada seymenler, türkülerle, ayın 27’sinde yapacağımız Sefo konserini iptal etmek üzere bugün buruk bir sevinçle Kahramankazan’ımıza ’Kahramanlık’ unvanı verilişinin 8’inci yıl dönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çırpanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memleketimize göz diken vatan hainleri çok fazla ama burası da Kahramankazan. Burasıda er meydanı. İki gün önceki olayda olduğu gibi gelirlerse paramparça olup giderler. Kahramanların yaşadığı bir şehre gerek FETÖ, gerek PKK’lı hain terör örgütleri gelirse Kahramankazan’ımızda verilecek bir cevap var. İki gün önce olduğu gibi parçalanıp giderler. Bu güzide ilçemiz hem stratejik konumu itibarıyla hem de insanı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde tanınan ve bilinen bir yer."

Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 15 Temmuz Kahramankazan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.