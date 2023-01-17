Adana Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde, uzun yıllardır yaşanan yaya güvenliği sorununu ortadan kaldırmak için üst geçit inşa ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde, uzun yıllardır yaşanan yaya güvenliği sorununu ortadan kaldırmak için üst geçit inşa ediyor.

Yaya üst geçidinin temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, öğretim üyeleri, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Yurttan çıkarken ve yurda girerken, ışıklandırma olmasına rağmen arkadaşlarının karıştığı kazaların meydana geldiğini söyleyen öğrenciler, taleplerinin Adana Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanmasının, ailelerinin ve kendilerinin endişelerini azalttığını belirterek teşekkürlerini ilettiler.

Rektör Tuncel de üst geçidin önemine değinerek, “Bu projeye imza atan Adana Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ediyorum. Güvenlik açısından bizler ve öğrencilerimiz için büyük önem taşıyan bir hizmet. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Bizzat şahit olduğum kazaları önlemek istiyoruz"

Üst geçidin yapılacağı noktada kendisinin de şahit olduğu kazalar yaşandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Kardeşlerimizi trafik teröründen kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çukurova Üniversitesi bizim gururumuz. Giderek daha önemli bir üniversite haline geliyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi de Çukurova Üniversitesi de sadece Adana’ya değil, büyük bir bölgeye hizmet veren kurumlarımız. Başta rektörümüz olmak üzere, hocalarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın pandemide hayatlarını hiçe sayarak ortaya koydukları özverili çalışmaları da hiç unutmayacağız” diye konuştu.

Bölgede daha önce üniversite yönetiminin isteğiyle, trafik sıkışıklığı sorununun çözülmesi adına bir kavşak çalışması gerçekleştirdiklerini, üniversitede farklı kulvarlarda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Karalar, kent genelinde önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerini ekleyeceklerini bildirdi.