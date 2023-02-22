Her iki kaza da KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet otomobil ile çarpıştı, o anlar kamerada

Motosiklet otomobil ile çarpıştı, o anlar kamerada

İkinci kaza ise 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Kazada hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa giren otomobile hafif ticari araç çarptı.

İlk kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Kavşakta son anda dönüş yapmak için yavaşlayan araca, arkasından gelen araç çarptı. Kazanın etkisiyle kavşağa giren araç karşı şeride savruldu.

Nevşehir’de iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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