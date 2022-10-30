Bursa’da meydana gelen trafik kazaları, araç kameralarına yansıdı.

Bursa’da meydana gelen trafik kazaları, araç kameralarına yansıdı.

Ankara yolu ve İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazalar araç kameralarına takıldı. Yaşanan kazalar, trafik kurallarını ve dikkatsizliği gözler önüne serdi. İlk kazada hızla gelen otomobil, fren mesafesini korumadığı için önünde yavaşlayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavaşlayan otomobil, savrularak bir akaryakıt istasyonunun park alanına girerek durdu.

Bir diğer kaza ise, hız kurallarının hiçe sayılmasının nelere mal olacağını gözler önüne serdi. Hızla gelen otomobil, önündeki aracın ufak bir frene dokunmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Çarpmamak için şerit değiştiren sürücü, aracın kendi etrafında dönmeye başlamasının ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Yaşanan iki kazada da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.