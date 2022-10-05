Kazakistan’ın köklü üniversitelerinden Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi öğrencileri bir dönem öğrenim görmek için Gaziantep Üniversitesine geldi.

Kazakistan’ın köklü üniversitelerinden Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi öğrencileri bir dönem öğrenim görmek için Gaziantep Üniversitesine geldi.

Gaziantep Üniversitesi ile Kazakistan’da bulunan Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi arasında imzalan işbirliği protokolü çerçevesinde, 15 öğrenci Gaziantep Eğitim Fakültesi’nde bir dönem eğitim görmek için Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) geldi. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen programlar çerçevesinde Gaziantep Üniversitesine Avrupa’dan, Orta Doğu’dan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden her yıl öğrenci gelmekteyken pandeminin olumsuz etkisinden sonra ilk kez bu eğitim öğretim yılında Türk Devletlerinden de öğrenci geldi.

GAÜN Türk dünyasında önemli bir aktör

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türk dünyasında önemli bir yeri ve imajı olan Gaziantep Üniversitesi olarak, Türk dünyasının geleceğinin tasavvurunda, eğitim alanında da projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, bu vesileyle bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep Üniversitesinin uluslararası arenadaki öğrenci ve personel hareketliliği programlarıyla ilgili bilgi veren GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Nur İncetahtacı, "Etkin bir uluslararasılaşma stratejimiz ve Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak için ikili iş birliklerine ağırlık vermemiz, mevcut iş birliklerini hayata geçirmek gibi birtakım önceliklerimiz olmalı. Ofis olarak bu konuda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Kabul edilen yeni projelerimizle uluslararasılaşmamıza ivme kazandırıyoruz" diye konuştu. Dr. Öğretim Üyesi İncetahtacı,öğrencilerin yanı sıra gelen talep üzerine Kazakistan’da TÖMER açılması ve üniversite öğretim elemanlarının mesleki kapasitelerinin gelişimi için de GAÜN’e gelmelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın’a gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, yöresel kıyafet takdiminde bulundu.