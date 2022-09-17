Uluslararası Tıbbi Uzmanlık Eğitimleri için Kazakistan Cumhuriyeti’nden gelen ve 12 gün boyunca Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde eğitim alan 6 uzman hekim, sertifikalarını aldı.

Uluslararası Tıbbi Uzmanlık Eğitimleri için Kazakistan Cumhuriyeti’nden gelen ve 12 gün boyunca Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde eğitim alan 6 uzman hekim, sertifikalarını aldı.

Uluslararası Tıbbi Uzmanlık eğitimleri çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi arasında imzalanan anlaşma sonrası Türkiye’ye gelerek 12 gün boyunca eğitim alan uzman hekimler eğitimlerini tamamladı. Kazakistan Cumhuriyeti’nden gelen uzman hekimler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Neonatoloji Kliniği, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Radyolojisi kliniklerinde eğitim aldılar. Pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan uzman hekimlere sertifikalarını Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan takdim etti. Sertifika dağıtımı sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

“Eksik oldukları branşları tamamlayarak ülkelerine dönüyorlar”

Sertifika törenine katılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Bazı branşlarda eksiklikleri olan uzman hekimler, ülkelerarası ikili anlaşmayla hastanemize gelerek eğitimlerini aldılar. 2 haftalık eğitim süresince eksik oldukları branşları tamamlayarak ülkelerine dönüyorlar. Burada aldıkları sertifikalarıyla kurumlarında hizmet vermeye devam edecekler. 6 öğrencimizi gönderiyoruz, önümüzdeki hafta yeniden 6 öğrenci daha gelecek. Kademeli olarak eğitimler devam edecek. Bu şekilde onların ülkelerinde daha kaliteli bir hizmet sunmalarına yardım edeceğiz” diye konuştu.