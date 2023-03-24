Kazakistan Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesinden 32 yüksek lisans öğrencisi, lisansüstü eğitimlerinin temel bileşenlerinden biri olan yurtdışı stajları çerçevesinde 6-17 Mart tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çeşitli akademik etkinlikler gerçekleştirdi.

Stajlarını tamamlayan öğrencilere düzenlenen törende katılım belgeleri Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir tarafından takdim edildi.

“İki toplum arasında köklü bir geçmişe dayanan dostluk var”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinç, yurt dışı stajlarını yapmak üzere Kazakistan’dan gelen öğrencileri Eğitim Fakültesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek iki ülke ve iki toplum arasında köklü bir geçmişe dayanan dostluk ve iş birliğinin bilimsel bir içerikle farklı bir mahiyet kazandığını belirtti. Anadolu Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi olarak bu gelişmelere katkı sağlamaktan onur duyduklarını belirten Prof. Dr. Dinç, Kazak öğrencilerin staj faaliyetlerine destek olan Prof. Dr. Handan Deveci, Dr. Öğr. Üyesi Osman Bağdat, Prof. Dr. Abdülkadir Erdoğan, Doç. Dr. Muhammed Bahadır Ayas, Doç. Dr. Ali Merç ve Doç. Dr. Özcan Özgür Dursun ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Özel Eğitim Bölümü personeline şükranlarını iletti. Dekan Dinç, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Dekanlığı ile Fizik ve Matematik Bölüm Başkanlıklarına da misafirperverlikleri ve bu çerçevede sağladıkları destek için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Anadolu Üniversitesinin köklü eğitimini yerinde gördüler

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesinde çeşitli alanlardaki lisansüstü öğrenimlerini sürdüren öğrenciler yurtdışı stajları çerçevesinde Anadolu Üniversitesinde UİB, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Merkez Kütüphane olmak üzere Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Anadolu TÖMER’i ziyaret ederek bu birimlerde sürdürülen çalışmalar ve öğrencilere sağlanan imkânlar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri alanların eşdeğerleri olan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, İlköğretim Matematik Eğitimi ABD ve Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi ABD öğretim elemanları ile bir araya gelerek araştırma/tez konularına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.