Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Havayolları'na ait 72 kişiyi taşıyan uçak Kazakisan Aktau'da düştü.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı