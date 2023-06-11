Kazakistan’ın doğusundaki Abay bölgesindeki orman yangınında hayatını kaybeden orman görevlileri için bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, orman yangınının devam ettiği Abay bölgesini ziyaret etti. Helikopterle yangından etkilenen bölgeleri gezen Tokayev, yetkililerden yangına ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra orman yangınında hayatını kaybeden 14 orman görevlisinin aileleriyle bir araya gelerek, başsağlığı diledi. Tokayev, ülkede yarın bir günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Abay bölgesindeki Semey ormanı doğa koruma alanında perşembe günü çıkan yangın 60 hektarlık alana yayılmış, yangında 14 orman görevlisi hayatını kaybetmişti.