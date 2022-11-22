Kazakistan’da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların 81.3’ünü alan görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kazandığı kesinleşti.

Kazakistan’da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların 81.3’ünü alan görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kazandığı kesinleşti.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, Kazakistan’da pazar günü gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Abdirov, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 81.3’ünü alan görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Kesin sonuçlara göre Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev oyların yüzde 3.4’ünü, Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken yüzde 2.5’ini, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği adayı Karakat Abden yüzde 2.6’sını, “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova yüzde 2.1’ini ve Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev yüzde 2.2’sini aldı.

Tokayev, 26 Kasım’da düzenlenecek yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu

Tokayev, Haziran ayında yapılan referandum sonucu değiştirilen sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Referandumla birlikte cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılırken, yasa çerçevesinde gelecekteki cumhurbaşkanlarının bir daha seçilme hakkının olmamasıyla ikinci dönem görev yapması engellendi. Böylece "iktidardaki tekelleşmenin" ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tokayev 1 Eylül’deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de ise seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.