Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, Açıköğretim Sistemi’ni tanıtmak, öğrenci kayıtlarını değerlendirmek ve üniversitelerle iş birliği imkanlarını görüşmek amacıyla Kazakistan’ı ziyaret etti.

Bu çerçevede Gümüş, Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve Eğitim Müşaviri Ömer İnan ile bir araya gelerek, Açıköğretim Sistemi’nin yurtdışı programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Programda Eğitim Müşaviri Ömer İnan ile birlikte Astana’daki Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Nur-Sultan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Almagül İssina ile Türkçe eğitim veren öğrencilere sunum yapıldı. Ayrıca, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi ziyaret edilerek, Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Genç, Rektör Yardımcısı Dr. Mustafa Giritlioğlu, Uluslararası İlişkiler Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Türk Öğrenci Topluluğu ile temaslar gerçekleştirildi.

Açıköğretim Sistemi’nin Kazakistan’daki bilinirliğini artırmak adına önemli adım

Ziyaretin Almatı ayağında, Eğitim Ataşesi Ayhan Korkmaz ile yapılan görüşmelerin ardından Kazak Ulusal Kadın Öğretmen Eğitim Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü öğrencilerine yönelik ’Açıköğretim Sistemi ile Yaşam Boyu Öğrenme’ başlıklı bir sunum yapıldı. Üniversite yönetimiyle de Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim elemanları ile de bir araya gelinerek iş birliği imkanları ele alındı. Ziyaret edilen Ahmet Yesevi Üniversitesi Arvasya Araştırma Enstitüsü’nde ise Enstitü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur ile Almatı’da ortak öğrenci faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu ziyaretler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin Kazakistan’daki bilinirliğini artırmak ve eğitim alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.