2011 Üniversiade ve 2017 EYOF organizasyonlarına ev sahipliği yapan Erzurum, kış sporları yatırımları ile birçok uluslararası sporcunun da kamp merkezi haline geldi. Bu bağlamda Kazakistan Short Track Milli Takımı da dünya kupası hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor.

2011 Üniversiade ve 2017 EYOF organizasyonlarına ev sahipliği yapan Erzurum, kış sporları yatırımları ile birçok uluslararası sporcunun da kamp merkezi haline geldi. Bu bağlamda Kazakistan Short Track Milli Takımı da dünya kupası hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor.

Buz hokeyi, buz pateni, curling salonları, atlama kulesinin yanı sıra Kandilli ve Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarının önemli bir merkezi haline gelen Erzurum, Kazakistan Short Track (Sürat Pateni) Milli Takımı’nın kampına ev sahipliği yapıyor.

Kazakistan Milli Takımı sporcularından, uluslararası dereceleri bulunan Nikisha Denis, "Erzurum’u tercih ediyoruz çünkü 2012 yılından beri sık sık gelmekteyiz. Yüksek rakım bizim için faydalı. Erzurum’un buz kalitesi de çok güzel, oteller ve yemekler de çok güzel. Hem de Türkiye bizim kardeş ülkemiz olduğu için burayı tercih ediyoruz ve seviyoruz. Bizim 1 hafta sonra dünya kupası müsabakalarımız başlayacak ve kupa müsabakalarına hazır olabilmek için Erzurum’u tercih ediyoruz. Mart ayında Güney Kore Seul’de yapılacak olan dünya kupasında kürsüye çıkabilmek ve madalya alabilmek için burada kamptayız, müsabakalar için hazırlanıyoruz" dedi.

Kazakistan Short Track Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Asel Kameshova ise İHA’ya yaptığı açıklamada, "Erzurum’a ilk defa geliyorum, daha önce takımımız birçok kez geldi fakat benim ilk gelişim. Gerçekten çok güzel bir şehir, tesisler çok güzel, otellerden ve yemeklerinden çok memnunuz. Buz pistleri konusunda çok iyi seviyede. Bir buz salonu değil, birkaç buz salonu var. Gerçekten çok şanslı bir şehir. Severek geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Yazın yine gelmiştik, yüksek rakım olması bize büyük katkılar sağladı ve şimdi tekrar geldik. Önümüzde önemli 3 tane müsabaka var ve bunlar bizim için önemli müsabakalar olduğu için çalışmalarımızı Erzurum’a almıştık. Erzurum’un yüksek rakımlı olmasının burada çalışma yapmamızda büyük etkisi oluyor. Dünya kupası müsabakalarında madalya kazanması hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum’da kamp için konaklama tesislerinin de üst düzeyde olduğunu dile getiren Kazak heyet hem tesislerden hem de otellerde memnun olduklarını dile getirdiler.