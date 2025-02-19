Aksa Enerji, Kazakistan’da yürütülen Kızılorda Kombine Isı ve Elektrik Santrali projesinde 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaşıldığını duyurdu. Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarına önem veren şirket, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak ’sıfır iş kazası’ hedefine ilerledi.

Türkiye’nin önde gelen halka açık serbest elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, iş güvenliği alanındaki önemli çalışmalarını özel bir törenle kutladı. Şirket, projeye katkı sağlayan çalışanlarına plaket takdim ederek bu önemli kilometre taşını taçlandırdı.

Şirket sıfır iş kazası hedefine ilerliyor

Yapılan açıklamaya göre; Aksa Enerji, insana ve çevreye verdiği değeri temel alarak yürüttüğü uluslararası standartlara uygun İSG çalışmalarına devam ediyor. Global çözüm ortağı olarak yalnızca çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde iş güvenliği bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden şirket, ’sıfır iş kazası’ hedefine ulaşmak için ilerliyor.