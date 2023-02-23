Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen asrın depremlerin ardından dost ve kardeş ülke Kazakistan’da faaliyet gösteren Salih Nesil Vakfı’ndan bir heyet; depremzedelerin yaralarına merhem olmak üzere Türkiye’ye geldi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen asrın depremlerin ardından dost ve kardeş ülke Kazakistan’da faaliyet gösteren Salih Nesil Vakfı’ndan bir heyet; depremzedelerin yaralarına merhem olmak üzere Türkiye’ye geldi.

Kazakistan’dan yola çıkan Salih Nesil Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Bşk.Yrd. Azamat Bakdevlet ve Deprem Yardım Koordinatörü Timur Nusuphan’dan oluşan yardım heyeti AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Kahramanmaraş ve Hatay’da incelemelerde bulundu. Deprem Koordinasyon Merkezleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Kazakistan heyeti, bölgede kurulan, çadır-koteyner kentler, depremzedeleri ziyaret edilerek çeşitli ayni ve nakdi yardımlarda bulunuldu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, deprem felaketi nedeniyle Türkiye’ye gelen dost kardeş Kazakistan heyetinin depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere, Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’a 400 Bin dolar nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı.

Milletvekili Kavuncu, ayrıca Kazakistan vakıf temsilcilerinin Çorum Belediyesi ile gerçekleştirdikleri bir protokol çerçevesinde, deprem bölgesinden Çorum’a gelen gelen depremzelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzer 40 Bin Dolar, Hitit Üniversitesiyle gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde yaşayan ancak Hitit Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 40 bin dolar nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

“Köklü tarihimiz ve ortak kültürel bağlarımız olan dost kardeş Kazakistanlı kardeşlerimize yaralarımızı sarmak için bu zor günlerimizde yanımızda oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz” diyen Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğindeki güçlü devletimiz, tek yürek olmuş aziz ve necip milletimiz ve zor gün dostlarımızla birlikte el ele bu felaketin ve tarifsiz acılarının da üstesinden gelinecek, yaralarımız sarılacak ve aziz milletimiz kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Hiçkimsenin şüphesi olmasın. YüceAllah, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zeval vermesin” dedi.