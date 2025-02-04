Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Rusya tarafından vurularak düşürülen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin ön rapor yayınladı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Rusya’ya bağlı Çeçenistan’a düzenlediği sefer sırasında Rusya tarafından vurularak düşürülen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer-190 tipi yolcu uçağına ilişkin ön rapor yayınladı.

Raporda, uçağın gövdesinde farklı boyut ve şekillerde çok sayıda hasarın tespit edildiği belirtilerek, ilk incelemelerde, uçağın kuyruk bölümünde, dikey ve yatay stabilizatörlerinde, dümen ve yön dümenlerinde çeşitli deformasyonların belirlendiği ifade edildi. Benzer hasarların sol motor, sol kanat ve hava aracının diğer bileşenlerinde de bulunduğu kaydedilen raporda, bazı bölgelerde hasarların düzenli dikdörtgen formunda olduğu ifade edildi.

Brezilya, Azerbaycan ve Kazakistan güvenlik güçlerinin temsilcileriyle birlikte, uçakta hasara neden olan yabancı cisimleri çıkarmak için ek adli inceleme gerçekleştirildiği belirtilen raporda, uçakta açılan deliklerden çok sayıda yabancı cisim çıkarıldığı ve izlerin gövdeye dışarıdan bir cismin girdiğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, uçağın kaza anına kadar tamamen uçuşa elverişli olduğu ve Uçuş Veri Kaydedicisi (FDR) cihaz tarafından yapılan analizlere göre, uçuş sırasında herhangi bir teknik aksaklık yaşanmadığı aktarılarak, uçağın Rus hava sahasında iken GPS sinyali kaybı yaşadığı kaydedildi.

Raporda, uçağın Çeçenistan’daki Grozni kentinde ikinci iniş denemesinde de başarısız olunca pilotun Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye dönmeye karar verdiği kaydedilerek, kararın ardından, Kokpit Ses Kayıt Cihazı’nda (CVR) 24 saniye arayla iki dış ses kaydedildiği ve ilk sesin hemen ardından hidrolik sistemlerde sırasıyla arızalar meydana geldiği bildirildi.

Enkazda yapılan incelemeler sonucu, uçağın gövdesinde, dengeleyicilerinde, sol kanatında ve sol motorunda delici hasarlar tespit edildiği aktarılan raporda, uçağın yabancı cisimler nedeniyle hasar gördüğü ve kuş çarpması teorisini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Enkazda, uçağa ait olmayan yabancı cisimlerin bulunduğu ancak oksijen tüpünün patlamasına ilişkin herhangi bir kaydın olmadığı da raporda yer aldı.

Raporda, saat 05.13.32’de uçağın ana kontrol sistemlerinin kaybedildiği ve saat 05.21.42’de koordinatör sevk memurunun Grozni hava sahasının kapatıldığı bilgisini uçağa bildirdiği bilgisi yer aldı. İnceleme komisyonunun, hava aracının yapısında meydana gelen hasarları detaylı şekilde incelemeye devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’daki Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık’ta havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Rotayı Kazakistan’a çeviren yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu.

AZAL, kazanın ardından güvenlik gerekçesiyle Rusya’nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Kazan, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni, Mahaçkale ve Astrahan şehirlerine uçuşlarını durdurma kararı almıştı.