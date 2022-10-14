Kazakistan Ankara Konsolosu Temirlan Sailauuly’ı ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, eğitim alanındaki iş birlikleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Kazakistan Ankara Konsolosu Temirlan Sailauuly’ı ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, eğitim alanındaki iş birlikleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Kazakistan Ankara Konsolosu Temirlan Sailauuly, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğünü ziyaret ederek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile görüştü. Ziyarette, Kazakistan’dan gelip Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerin durumları ve Kazakistan’dan Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne gelmek isteyen yeni öğrencilerin izleyecekleri yol haritası ve müracaat durumları değerlendirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Türkiye’nin ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin misyonları arasında dost ve kardeş ülkeler ile iş birliklerinin geliştirimesin olduğunu ve üniversite yönetimi olarak bu misyon doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Odabaş, ÇAÜ’de bulunan 4 bine yakın uluslararası öğrencinin en iyi şekilde eğitim almaları ve mezuniyet sonrası ülkelerine döndüklerinde kendi vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirme gayesiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Konsolos Sailauuly ise Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan ve iş birliklerini artırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çankırı’nın öğrenciler için çok güzel bir şehir olduğunu ve gelişen Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin de uluslararası öğrenciler için çok iyi bir tercih olduğunu ifade eden Konsolos Sailauuly, üniversitedeki yönetimin ve akademik personelin öğrenciler ile ilgilenmesinden ve kalite bir eğitim sunmasından dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Odabaş, ziyaret sonunda Konsolos Sailauuly’a Çankırı’nın simgelerinden olan tuz lambası takdim etti.