Kazakistan Esil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayapbergen Taubayev, beraberindeki heyet ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Kazakistan Esil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayapbergen Taubayev, beraberindeki heyet ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Rektör Taubayev’e Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Merkezi Direktörü Doç. Dr. Dmitry Ulybyshev, Proje Yöneticileri Dr. Yerlan Zhailauov, Doç. Dr. Esset Yessen Garayev ve Doç. Dr. Nurzhan Kenzhebekov eşlik ederken Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Kaya, Genel Sekreter Selami Sezgin ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya ile Öğr. Gör. Lili Feng Bahtiyar’da ziyarette hazır bulundu.

İş birliği protokolü imzalanacak

Ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Taubayev’e Anadolu Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Esil Üniversitesini Erasmus+ programına davet etti. Esil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayapbergen Taubayev ise bilimsel araştırma, Açıköğretim Sistemi ve çift diploma programları hakkında Anadolu Üniversitesiyle iş birliği gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. İki üniversitenin ortak anlaşmaya vardığı maddeler önümüzdeki günlerde iş birliği protokolü imzalanarak resmiyete dökülmüş olacak.

MOU protokolü çerçevesinde öğrenciler Anadolu Üniversitesinde eğitim görecek

Kazakistan Esil Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında 2022 yılında imzalanan Memorandum of Understanding (MOU) protokolü çerçevesinde de güz döneminde Esil Üniversitesi öğrencileri Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim görmeye başlamıştı. Güz döneminde değişim programından iki öğrenci faydalanırken bahar döneminde ise sekiz öğrenci daha Anadolu Üniversitesinde değişim öğrencisi olacak.