Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Kutlaması” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Kutlaması” düzenlendi.

Sinema Anadolu’da gerçekleştirilen etkinliğe dernek başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Samal Berdibekova, “Bağımsızlık ulu bir kavram. Bağımsızlığımızı ilan ettikten sonra bizi ilk tanıyan devlet, kardeş ülkemiz Türkiye oldu. Kazakistan gençleri olarak bulunduğumuz şehirde, kardeşlerimize kültürümüzü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla etkinlikler yapmaktayız. Asıl amacımız da burada edindiğimiz bilgileri ülkemize taşımak ve iki kardeş ülke arasında köprü oluşturmak. Bugünkü etkinliğimizde de amacımız doğrultusunda emek vermeye çalıştık.” şeklinde konuştu.

Etkinlik; Kazak müziğinden eserler ve Kazak-Türk şiirinden şiirlerin seslendirilmesinin, Kazak kültüründen dansların ve “Jeltoksan Kurbanları-Bağımsızlık” başlıklı oyunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.