Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile sosyal medya uygulaması TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew arasında gerçekleştirilen görüşmede, Kazakistan’ın kültür ve turizm fırsatlarının TikTok platformu aracılığıyla küresel düzeyde tanıtılması ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam eden "Digital Bridge 2023" Uluslararası Forumu çerçevesinde TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew ile görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev görüşmede, Kazakistan’da TikTok uygulamasının popülaritesinin arttığını belirtti. Kazakistan’da 10 milyondan fazla TikTok kullanıcısı olduğunu ifade eden Tokayev, TikTok’un "Kazakça" seçeneğini sunan ilk sosyal medya platformu olduğunu vurguladı.

Shou Zi Chew ise Kazakistan’da Astana Hub Teknoloji Parkı ile iş birliği yaparak 200 Kazakistanlı girişimciye TikTok aracılığıyla ürünlerini tanıtma eğitimi verildiğini kaydetti.

Toplantıda, yapay zeka araştırmalarının yapılması, elektronik ticaretin geliştirilmesi, Kazakistan’ın kültür ve turizm fırsatlarının TikTok platformu aracılığıyla küresel düzeyde tanıtılması konuları ele alındı.