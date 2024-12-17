Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, bir dizi ziyaretler yapmak üzere geldiği Yozgat’ta Nizamoğlu Konağı’nı gezerken hayranlığını gizleyemedi.

Onalbekuly, günümüzde Yozgat Müzesi olarak kullanılan ve 871 yılından önce yapıldığı öngörülen Nizamoğlu Konağı’nı oldukça beğendi. İlk olarak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret ettikten sonra Yozgat Müzesi olarak kullanılan Nizamoğlu Konağı’nı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile birlikte gezen Büyükelçi Onalbekuly, Müze Müdürü Cihat Çakır’dan müze hakkında bilgi aldı.

Yozgat’ta Kerkenes, Peynir yemez, Büyük Nefes gibi kazı alanlarından çıkarılan eserlerin yer aldığı odaları gezen Büyükelçi, daha sonra baş odayı ziyaret etti. Büyükelçi Onalbekuly tavan işlemeleri ve yapılan resimleriyle dikkat çeken odanın süslemelerine hayran kaldı. Rus mitolojisinin yansıtıldığı ve doğa tasvirleri, Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı ile Hz. Süleyman’ın adaletinin anlatıldığı aplike tekniği ile yağlıboya kullanılarak çizilmiş resimler hakkımda bilgi alan Onalbekuly, Türkiye’de ilk defa böyle bir yeri ziyaret ettiğini söyledi.

Müze ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Onalbekuly “Bugün Etnografya Müzesi’ne geldik. Ben samimi söylemeliyim ki Türkiye’de böyle bir şey görmedim. Çok hayran kaldım. Yozgat’ta böyle bir eserin bulunması hem avantaj hem de turizmin gelişmesi için büyük bir imkan. En çok elle yapılan resimler ilgimi çekti. Resimler yapılırken büyük emek sarfetmişler. O zamanda sanata ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Bugüne kadar aynı seviyede kalmaları da büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.